Ora all’asilo vietano le merendine | “I bimbi le scambiano | aumenta il contagio”

Lecce, 28 set — Il Covid, o meglio la paura del contagio da Covid, toglie pure le merendine ai bambini. Succede ad Alezio e a Sannicola, in provincia di Lecce, dove Sabrina Stifanelli, dirigente di due scuole materne, ha proibito alle mamme di dotare i piccoli del tradizionale zainetto con la merenda. «È una questione di sicurezza», dice. Non solo: nell'istituto di Sannicola, che non è dotato di armadietti, i bimbi non possono tenere nemmeno il giubbotto. Rimane alle mamme, che lo tolgono all'entrate e lo rimettono al termine della giornata. Diktat anti merendine: c'è il Covid! Il tutto per «evitare i contagi da Covid». La sicurezza prima di tutto, insiste perentoria la Stifanelli: tutto è veicolo di contagio. E quindi ha inviato ha inviato una circolare nella quale si sottolinea la necessità di ...

