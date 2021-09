BloodyStealer è un trojan incubo per password e username dei giocatori Steam | PSN e Xbox Live

(Di martedì 28 settembre 2021) Non si può mai stare tranquilli. Il mondo dei virus informatici è sempre in tumulto, con nuovi sistemi sempre più sofisticati per rubare dati ai poveri utenti, ignari anche della loro presenza. Si aggiunge anche ila questa lista, una vera seccatura per tutti gli iscritti a store di qualsiasi tipo, soprattutto quelli legati al mondo dei videogiochi, come, Epic Store o PSN. Direttamente dal Dark Web e Telegram, il nuovosembra essere venduto a un prezzo che varia dai 10 ai 40$, infettando i dispositivi in cerca di cookie,, dati della carta di credito e informazioni sulle sessioni negli Store. Una volta ottenuti i dati, questi vengono inviati tramite bot a un server C&C, anche se spesso, come dichiarato da Kaspersky, risultano incompleti. Diversi leak ...

Advertising

Tech_Gaming_it : BloodyStealer: Il trojan che ruba gli account Steam, Epic Gmes Store, Origin e di altre piattaforme -

Ultime Notizie dalla rete : BloodyStealer trojan

è unstealer in grado di raccogliere ed esfiltrare vari tipi di dati. Ad esempio è in grado di ricavare informazioni come cookies, password, form e credenziali delle carte di ...è unstealer in grado di raccogliere ed esfiltrare vari tipi di dati. Ad esempio è in grado di ricavare informazioni come cookies, password, form e credenziali delle carte di ...I ricercatori di Kaspersky hanno scoperto un trojan, soprannominato BloodyStealer, utilizzato per rubare gli account degli utenti di piattaforme gaming.Un nuovo malware venduto sui forum del dark web viene utilizzato da hacker per rubare account per più piattaforme di gioco, tra cui Steam, Epic Games Store e EA Origin. Ricercatori di sicurezza di Kas ...