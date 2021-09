**Bce: Lagarde, 'future politiche bilancio in deficit ma con interventi chirurgici'** (Di martedì 28 settembre 2021) Roma, 28 set. -(Adnkronos) - Nella prossima fase della ripresa dell'Eurozona "il contributo della politica fiscale, e quindi il policy mix appropriato, rimarrà importante" ma gli interventi "dovranno essere chirurgici, cioè focalizzati su coloro che hanno subito particolari disagi" per la crisi pandemica.Lo afferma la presidente della Bce Christine Lagarde nel suo intervento di apertura del forum annuale dell'Eurotower sulle banche centrali, anticipando un periodo di continui deficit nei conti pubblici. "È probabile che la politica di bilancio rimanga favorevole - spiega - con il saldo primario corretto per il ciclo che dovrebbe essere -4,1% quest'anno, -1,6% l'anno prossimo e -1,5% nel 2023". "Ma - ribadisce - la portata dei trasferimenti fiscali legati alla pandemia dovrà cambiare da un approccio ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 28 settembre 2021) Roma, 28 set. -(Adnkronos) - Nella prossima fase della ripresa dell'Eurozona "il contributo della politica fiscale, e quindi il policy mix appropriato, rimarrà importante" ma gli"dovranno essere, cioè focalizzati su coloro che hanno subito particolari disagi" per la crisi pandemica.Lo afferma la presidente della Bce Christinenel suo intervento di apertura del forum annuale dell'Eurotower sulle banche centrali, anticipando un periodo di continuinei conti pubblici. "È probabile che la politica dirimanga favorevole - spiega - con il saldo primario corretto per il ciclo che dovrebbe essere -4,1% quest'anno, -1,6% l'anno prossimo e -1,5% nel 2023". "Ma - ribadisce - la portata dei trasferimenti fiscali legati alla pandemia dovrà cambiare da un approccio ...

Advertising

DividendProfit : Bce, Lagarde: disoccupazione scenderà sotto livelli pre-crisi solo in II trimestre 2023 - TV7Benevento : **Bce: Lagarde, 'future politiche bilancio in deficit ma con interventi chirurgici'**... - DividendProfit : Bce: Lagarde, la ripresa c’è ma non siamo fuori pericolo – Economia - NicolaTenerelli : RT @RaiNews: #Bce, #Lagarde: 'Serve politica monetaria accomodante'. 'La ripresa c'è, ma non siamo fuori pericolo' - RaiNews : #Bce, #Lagarde: 'Serve politica monetaria accomodante'. 'La ripresa c'è, ma non siamo fuori pericolo' -