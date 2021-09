ATP San Diego 2021, Fabio Fognini vince il primo set, ma poi si arrende a Brandon Nakashima (Di martedì 28 settembre 2021) Il cemento di San Diego non sorride ai colori azzurri. Nel torneo ATP in California sono arrivate due sconfitte dei rappresentanti del Bel Paese: il qualificato Salvatore Caruso ha ceduto con il punteggio di 6-4 7-6 (2) al padrone di casa Taylor Fritz e Fabio Fognini (n.31 del mondo) si è arreso all’altro statunitense Brandon Nakashima (n.83 ATP) per 6-7 (5) 6-1 7-5 in 2 ore e 18 minuti di partita. Un match nel quale Fabio, dopo averla spuntata al tie-break nel primo parziale, ha staccato la spina nel secondo set e non ha sfruttato l’iniziale break di vantaggio del terzo. Conclusione: vittoria per la wild card degli States che nel prossimo turno se la vedrà con la testa di serie n.1 Andrey Rublev. Altrettanto impegnativo sarà l’incrocio per Fritz che giocherà contro il ... Leggi su oasport (Di martedì 28 settembre 2021) Il cemento di Sannon sorride ai colori azzurri. Nel torneo ATP in California sono arrivate due sconfitte dei rappresentanti del Bel Paese: il qualificato Salvatore Caruso ha ceduto con il punteggio di 6-4 7-6 (2) al padrone di casa Taylor Fritz e(n.31 del mondo) si è arreso all’altro statunitense(n.83 ATP) per 6-7 (5) 6-1 7-5 in 2 ore e 18 minuti di partita. Un match nel quale, dopo averla spuntata al tie-break nelparziale, ha staccato la spina nel secondo set e non ha sfruttato l’iniziale break di vantaggio del terzo. Conclusione: vittoria per la wild card degli States che nel prossimo turno se la vedrà con la testa di serie n.1 Andrey Rublev. Altrettanto impegnativo sarà l’incrocio per Fritz che giocherà contro il ...

