Alessandro Cattelan risponde a chi ha definito "flop" il suo programma; i retroscena su "Da Grande" (Di martedì 28 settembre 2021) L'esperimento di Alessandro Cattelan su Rai 1 con il suo "Da Grande" è destinato a far parlare ancora per diversi giorni. Nella giornata di ieri, infatti, sono stati resi noti i dati Auditel della prima serata di Rai 1 e, diciamolo, i risultati non sono stati quelli sperati. Se nella prima puntata Alessandro Cattelan e il suo programma avevano totalizzato uno share pari al 12.7%, la seconda puntata è andata anche peggio, con uno share del 12%. Il programma è stato clamorosamente battuto, per due volte consecutive, dal ritorno di Enrico Papi a Scherzi a Parte. Alla luce di tutto ciò, però, intervistato da La Repubblica, il nostro conduttore si rifiuta di considerare il prodotto un flop: Mi interessano le analisi, non sto qui a giocare. Ma il ...

