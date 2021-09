Scott Redding attacca la Supersport 300: “fa paura” (Di lunedì 27 settembre 2021) La morte di Dean Berta Vinales mette sotto accusa la Supersport 300, e tra gli avvocati “dell’accusa” troviamo Scott Redding. L’inglese della Ducati, ben noto per dire senza mezze misure ciò che pensa, ha criticato duramente la categoria, sostenendo che sia troppo pericolosa. Redding è reduce da un weekend positivo a Jerez, soprattutto in gara 2, dove ha lottato con Toprak Razgatlioglu per la prima posizione. Ma ha anche mostrato sensibilità per il tema della sicurezza, reso urgente dalla tragedia consumatasi in Andalusia. L’incidente di Vinales ci obbliga ad accettare l’inaccettabile Scott Redding: cosa non va nella Supersport 300? Nelle interviste al termine delle gare della Superbike, Redding ha attaccato la categoria più ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 27 settembre 2021) La morte di Dean Berta Vinales mette sotto accusa la300, e tra gli avvocati “dell’accusa” troviamo. L’inglese della Ducati, ben noto per dire senza mezze misure ciò che pensa, ha criticato duramente la categoria, sostenendo che sia troppo pericolosa.è reduce da un weekend positivo a Jerez, soprattutto in gara 2, dove ha lottato con Toprak Razgatlioglu per la prima posizione. Ma ha anche mostrato sensibilità per il tema della sicurezza, reso urgente dalla tragedia consumatasi in Andalusia. L’incidente di Vinales ci obbliga ad accettare l’inaccettabile: cosa non va nella300? Nelle interviste al termine delle gare della Superbike,hato la categoria più ...

