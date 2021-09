Natale 2021: il mondo tech teme il flop (Di lunedì 27 settembre 2021) La crisi dei semiconduttori, che ha tenuto sulle spine le aziende tech di tutto il mondo, causando non pochi problemi alla produzione, ha avviato un effetto circolare che, molto probabilmente farà saltare il banco delle vendite di questo Natale. Poche scorte e l’ampia domanda potrebbero mettere in crisi il sistema tech e le catene di distribuzione. (Photo by Spencer Platt/Getty Images)Chip limitati, trasporto limitato e plastica in diminuzione hanno afflitto le aziende tech, dalle più grandi a quelle meno conosciute: l’esempio più immediato rimane quello di Sony che ha subito grandi rallentamenti nella produzione e nella distribuzione della Playstation 5. Per oltrepassare questo limite la scelta più naturale è per molti consumatori acquistare sul web ma, facendo un piccolo giro anche sugli e-commerce ... Leggi su ck12 (Di lunedì 27 settembre 2021) La crisi dei semiconduttori, che ha tenuto sulle spine le aziendedi tutto il, causando non pochi problemi alla produzione, ha avviato un effetto circolare che, molto probabilmente farà saltare il banco delle vendite di questo. Poche scorte e l’ampia domanda potrebbero mettere in crisi il sistemae le catene di distribuzione. (Photo by Spencer Platt/Getty Images)Chip limitati, trasporto limitato e plastica in diminuzione hanno afflitto le aziende, dalle più grandi a quelle meno conosciute: l’esempio più immediato rimane quello di Sony che ha subito grandi rallentamenti nella produzione e nella distribuzione della Playstation 5. Per oltrepassare questo limite la scelta più naturale è per molti consumatori acquistare sul web ma, facendo un piccolo giro anche sugli e-commerce ...

