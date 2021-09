Grecia, forte terremoto a Creta: muore un operaio al lavoro in una chiesa (Di lunedì 27 settembre 2021) Tragico risveglio in Grecia per i cretesi, stamani 27 settembre, a causa di un forte terremoto. Il bilancio provvisorio è di almeno una vittima, un operaio morto nel crollo di una chiesa. Una scossa di magnitudo 6.1 sulla scala Richter, secondo il Centro sismologico mediterraneo, ha colpito la grande isola ellenica alle 8:17 ora italiana. I vigili del fuoco: “Situazione difficile“ L’operaio che ha perso la vita stava svolgendo dei lavori ad Arkalochori, all’interno di una chiesa, il cui tetto è crollato a causa delle scosse sismiche. I vigili del fuoco hanno descritto la situazione come “molto difficile“: ci sono infatti almeno tre persone intrappolate all’interno delle loro case. Il sisma ha fatto scappare la gente in strada, mentre le scuole sono state evacuate. Le ... Leggi su velvetmag (Di lunedì 27 settembre 2021) Tragico risveglio inper i cretesi, stamani 27 settembre, a causa di un. Il bilancio provvisorio è di almeno una vittima, unmorto nel crollo di una. Una scossa di magnitudo 6.1 sulla scala Richter, secondo il Centro sismologico mediterraneo, ha colpito la grande isola ellenica alle 8:17 ora italiana. I vigili del fuoco: “Situazione difficile“ L’che ha perso la vita stava svolgendo dei lavori ad Arkalochori, all’interno di una, il cui tetto è crollato a causa delle scosse sismiche. I vigili del fuoco hanno descritto la situazione come “molto difficile“: ci sono infatti almeno tre persone intrappolate all’interno delle loro case. Il sisma ha fatto scappare la gente in strada, mentre le scuole sono state evacuate. Le ...

