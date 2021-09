Caruso-Fritz in tv | data | orario | canale e diretta streaming Atp San Diego 2021

(Di lunedì 27 settembre 2021) Salvatorese la vede con Tayloral primo turno dell’Atp 250 di San, evento di scena sul cemento americano. L’azzurro ha superato con autorità le qualificazioni, battendo Ernesto Escobedo e il norvegese Holmgren. Ora ha di fronte un avversario di alta caratura. La sfida andrà in scena nella notte tra lunedì 27 e martedì 28 settembre, come secondo match dalle ore 02.30 (dopo Fognini-Nakashima). Latelevisiva sarà offerta da SuperTennis (canali 64 del digitale terrestre e 212 di Sky), con livesu SuperTennix. In alternativa, Sportface.it garantirà aggiornamenti e approfondimenti inerenti al match. IL TABELLONE IL MONTEPREMI SportFace.

Molto sfortunato invece il ventinovenne faentino , che dovrà vedersela con l'argentino Diego Schwartzman . Ci sono 139 posizioni di differenza nella classifica mondiale tra i due, e se è vero che il '...Si tratta di Fabio Fognini e di Salvatore, con quest'ultimo che si è meritato l'ingresso in ... Il siciliano, però, ora dovrà superare un grande scoglio , rappresentato da Taylor Harry, ...Ecco come vedere il primo turno tra Fritz e Caruso in tv: data, orario, canale e diretta streaming Atp San Diego 2021 ...Sono state effettuate le collocazioni dei giocatori qualificati nel tabellone principale del torneo ATP 250 di San Diego, che proprio oggi prenderà il via in terra californiana e precederà il Masters ...