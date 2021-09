Alexandro Riccio si suicida in carcere: aveva tolto la vita alla moglie e al figlio di 5 anni (Di lunedì 27 settembre 2021) Si è suicidato nella notte tra sabato e domenica in una cella del carcere di Ivrea (Torino) Alexandro Riccio, il 39enne che lo scorso 29 gennaio, a Carmagnola, ha ucciso la moglie Teodora Casasanta e ... Leggi su globalist (Di lunedì 27 settembre 2021) Si èto nella notte tra sabato e domenica in una cella deldi Ivrea (Torino), il 39enne che lo scorso 29 gennaio, a Carmagnola, ha ucciso laTeodora Casasanta e ...

