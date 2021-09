SWITCH Rilasciato uLaunch v0 3 1

(Di domenica 26 settembre 2021) Lo sviluppatore XorTroll haun nuovo aggiornamento dicon la nuova versione 0.3.1.è una sostituzione/reimplementazione personalizzata e open source per il menu HOME di Nintendo(qlaunch), estendendolo con incredibili funzionalità orientate all’homebrew .Questa non è una sorta di estensione del menu HOME, patch, ecc.è una reimplementazione completa , 100% open-source. Vuoi creare temi personalizzati (es. quelli RetroArch)? controlla lo strumento uViewer nelle ultime versioni ! Vuoi trovare temi per? Controlla il subreddit r/Themes ! Per informazioni più dettagliate sull’intero progetto (e anche sui temi ), controlla il suo wiki ! Caratteristiche Elenco delle funzioni del menu HOME ...

Advertising

BiteYourConsole : [Scena Switch] Rilasciato Haku33 v4.4 - BiteYourConsole : [Scena Switch] Rilasciato MissionControl v0.6.0 ora compatibile con il nuovo firmware 13.0.0… - BiteYourConsole : [Scena Switch] Rilasciato sys-con v0.6.4 ora compatibile con il recente firmware 12.0.0 della console Switch… -

Ultime Notizie dalla rete : SWITCH Rilasciato

Ricordiamo che Bayonetta 3 saràsu Nintendonel 2022 . Fateci sapere commentando in calce se lo acquisterete o se avete già provato i capitoli precedenti.Il tempo dellooff è sempre più vicino, cioè quando dovremo dire addio al vecchio segnale televisivo perché ... sconto che vienedal venditore direttamente in fattura al momento dei ...Verso la fine dell'inverno di qualche anno fa, per la prima volta Deltarune è stato menzionato all'interno di un evento Nintendo, il Nintendo Direct di Febbraio 2019. In quell'occasione furono mostrat ...Il classico per Super Nintendo è ora disponibile in versione rimasterizzata per Nintendo Switch, PlayStation 4, PC e dispositivi mobile.