(Di domenica 26 settembre 2021) Dopo aver ottenuto entrambi risultati impressionanti a metà settimana,si sfideranno oggi domenica 26 settembre nell’azione della Liga. I padroni di casa hanno tenuto il Barcellona al pareggio a reti inviolate, mentre gli ospiti appena promossi hanno vinto due volte battendo l’Athletic Bilbao in trasferta. Il calcio di inizio divsè previsto alle 18:30. Prepartitavs: a che punto sono le due squadre?Dopo la promozione dalla seconda divisione la scorsa stagione, ilha avuto un inizio non invidiabile per la nuova stagione, affrontando Siviglia e Real Sociedad, e ...

Advertising

periodicodaily : Rayo Vallecano vs Cadice: pronostico e probabili formazioni #26settembre #laliga - Stampregimental : RT @fattoquotidiano: Radamel Falcao vuol salvare il Rayo Vallecano: l’ultima missione di un 9 che fu dominante - MassimoChiaram7 : RT @fattoquotidiano: Radamel Falcao vuol salvare il Rayo Vallecano: l’ultima missione di un 9 che fu dominante - Italia_Notizie : Radamel Falcao vuol salvare il Rayo Vallecano: l’ultima missione di un 9 che fu dominante - zazoomblog : Radamel Falcao vuol salvare il Rayo Vallecano: l’ultima missione di un 9 che fu dominante - #Radamel #Falcao… -

Ultime Notizie dalla rete : Rayo Vallecano

Il Fatto Quotidiano

...satellite) Pro Vercelli - Trento (Serie C) - ELEVEN SPORTS Renate - Pro Sesto (Serie C) - ELEVEN SPORTS 18.00 Lazio - Roma (Serie A) - DAZN 18.30 Real Sociedad - Elche (Liga) - DAZN- ...Quell'uomo è il patron del- e tante grazie per il super acquisto. Tremenda pitada a Martín Presa, presidente del, en la presentación de FalcaoSigue la presentación EN DIRECTO ...Non è iniziata la meglio la stagione di Jakub Jankto, lontano dalla Sampdoria. Si è infortunato il ceco, ecco cosa è successo e come sta ...Guarda Liga event: Rayo Vallecano - Cádiz CF live su Eurosport. Risultati, statistiche e commenti in tempo reale.