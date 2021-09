Ligue 1 2021/2022: il Lens vince 3-2 a Marsiglia (Di domenica 26 settembre 2021) Il Lens vince 3-2 a Marsiglia nel match valevole per l’ottava giornata del campionato di Ligue 1 2021/2022. Allo Stade Velodrome di Marsiglia, la squadra ospite sblocca il risultato con il rigore trasformato da Florian Sotoca (9?). Il Lens raddoppia poi con il gol di Przemyslaw Frankowski (27?), ma i padroni di casa pareggiano i conti con la doppietta di Dimitri Payet (33?, 45+2? su rigore). Le squadre tornano negli spogliatoi sul 2-2, ma nella ripresa il Lens trova il gol con Wesley Said che regala vittoria e tre punti alla squadra ospite. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 26 settembre 2021) Il3-2 anel match valevole per l’ottava giornata del campionato di. Allo Stade Velodrome di, la squadra ospite sblocca il risultato con il rigore trasformato da Florian Sotoca (9?). Ilraddoppia poi con il gol di Przemyslaw Frankowski (27?), ma i padroni di casa pareggiano i conti con la doppietta di Dimitri Payet (33?, 45+2? su rigore). Le squadre tornano negli spogliatoi sul 2-2, ma nella ripresa iltrova il gol con Wesley Said che regala vittoria e tre punti alla squadra ospite. SportFace.

