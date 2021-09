Juventus-Sampdoria 3-2, Dybala gol e infortunio (Di domenica 26 settembre 2021) TORINO (ITALPRESS) – La Juventus agguanta la seconda vittoria di fila in campionato, Dybala segna ma poi è costretto a uscire per infortunio. Nella sfida dell’ora di pranzo della sesta giornata di campionato, i bianconeri si sono imposti per 3-2 all’Allianz Stadium contro la Sampdoria. Settimo successo consecutivo in casa per la Juve contro i blucerchiati nel giorno della 400esima panchina in Serie A per il tecnico Massimiliano Allegri. Al 10? del primo tempo, Juventus avanti con Paulo Dybala. Azione che nasce da un cross dalla sinistra di Alex Sandro con la difesa doriana che libera, palla a Locatelli che prova la conclusione da fuori area respinta, la sfera finisce ancora sui piedi dell’ex Sassuolo che tocca per l’argentino che di macino infila la porta con un rasoterra alla ... Leggi su ildenaro (Di domenica 26 settembre 2021) TORINO (ITALPRESS) – Laagguanta la seconda vittoria di fila in campionato,segna ma poi è costretto a uscire per. Nella sfida dell’ora di pranzo della sesta giornata di campionato, i bianconeri si sono imposti per 3-2 all’Allianz Stadium contro la. Settimo successo consecutivo in casa per la Juve contro i blucerchiati nel giorno della 400esima panchina in Serie A per il tecnico Massimiliano Allegri. Al 10? del primo tempo,avanti con Paulo. Azione che nasce da un cross dalla sinistra di Alex Sandro con la difesa doriana che libera, palla a Locatelli che prova la conclusione da fuori area respinta, la sfera finisce ancora sui piedi dell’ex Sassuolo che tocca per l’argentino che di macino infila la porta con un rasoterra alla ...

