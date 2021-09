Incidente sabato sera vicino Rovigo, poi un altro nella notte a Milano: due morti in scooter (Di domenica 26 settembre 2021) È un weekend di sangue quello che si avvia alla conclusione. Due incidenti stradali hanno bagnato di sangue il sabato sera e la notte tra sabato e domenica. Due tragedie sviluppatesi in provincia di Rovigo e alla periferia di Milano e che oggi valgono le lacrime per due vite spezzate. Entrambi i morti erano in sella al proprio scooter. La dinamica dell'Incidente in provincia di Rovigo Destino fatale per un diciassettenne, morto in un Incidente stradale verificatosi ad Adria (in provincia di Rovigo). Il fatto si è verificato nella serata di sabato 25 settembre, tra le ore 21 e le 22, in località Valliera. Il ragazzo era a bordo del ... Leggi su ultimora.news (Di domenica 26 settembre 2021) È un weekend di sangue quello che si avvia alla conclusione. Due incidenti stradali hanno bagnato di sangue ile latrae domenica. Due tragedie sviluppatesi in provincia die alla periferia die che oggi valgono le lacrime per due vite spezzate. Entrambi ierano in sella al proprio. La dinamica dell'in provincia diDestino fatale per un diciassettenne, morto in unstradale verificatosi ad Adria (in provincia di). Il fatto si è verificatota di25 settembre, tra le ore 21 e le 22, in località Valliera. Il ragazzo era a bordo del ...

