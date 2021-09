Elezioni in Germania, testa a testa tra Spd e Cdu dopo i primi exit poll: Scholz rivendica la cancelleria (Di domenica 26 settembre 2021) Ci sono i primi exit poll delle Elezioni in Germania. I cristiano democratici del Cdu e i socialdemocratici dell’Spd sono entrambi al 25%. I Verdi sono al 15%, l’ultradestra di Alternative für Deutschland (Afd) all’11%, i liberali dell’Fdp all’11% e la sinistra della Linke al 5%. I seggi sono stati aperti stamattina 26 settembre alle ore 8:00 e si sono chiusi alle 18:00. Stando ai primi dati, alle 14 l’affluenza era leggermente in calo: l’Ufficio elettorale ha registrava il 36,5% di elettori. Una percentuale minore di quattro anni fa, quando l’affluenza a quell’ora fu del 41,1%. Questo anche perché stavolta le Elezioni tedesche avranno una fortissima quota di voto per corrispondenza: stando a quanto rilevato dagli esperti, il 40% degli aventi diritti ha votato per ... Leggi su open.online (Di domenica 26 settembre 2021) Ci sono idellein. I cristiano democratici del Cdu e i socialdemocratici dell’Spd sono entrambi al 25%. I Verdi sono al 15%, l’ultradestra di Alternative für Deutschland (Afd) all’11%, i liberali dell’Fdp all’11% e la sinistra della Linke al 5%. I seggi sono stati aperti stamattina 26 settembre alle ore 8:00 e si sono chiusi alle 18:00. Stando aidati, alle 14 l’affluenza era leggermente in calo: l’Ufficio elettorale ha registrava il 36,5% di elettori. Una percentuale minore di quattro anni fa, quando l’affluenza a quell’ora fu del 41,1%. Questo anche perché stavolta letedesche avranno una fortissima quota di voto per corrispondenza: stando a quanto rilevato dagli esperti, il 40% degli aventi diritti ha votato per ...

