Calciomercato Juve | nuovo parametro zero | ecco il sostituto di CR7

(Di domenica 26 settembre 2021) Il ritorno del Matador La cessione di Ronaldo al Manchester United pesa molto sul reparto offensivo dellantus, considerando che il portoghese garantiva comunque 30 reti a stagione e ora i bianconeri devono sopperire a questa enorme mancanza di un realizzatore come il portoghese in attacco. Secondo.it, lantus sarebbe seriamente interessata a Edinson Cavani, attaccante proprio del Manchester United. L’ex Napoli e Palermo sarebbe scontento del ritorno di Ronaldo con i Red Devils, a cui ha dovuto anche cedere il proprio numero di maglia, il sette.ma… Edinson Cavani ai tempi del PSGCavani sarebbe un’offerta molto gradita dallantus per tre motivi: il primo è che è un giocatore che conosce bene la Serie A, il secondo è la sua ...

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Juve

Lain estate ha fatto in tentativo, ricevendo picche come risposta, il prossimo anno tornerà alla carica, con l'obiettivo di battere la concorrenza del Chelsea, che sta lavorando ai fianchi dei ...Commenta per primo Continua la sesta giornata della Serie A, in programma sei partite. Si parte alle 12.30 con la Juventus che cerca continuità dopo il successo contro lo Spezia contro una Samp che ...Il programma e i telecronisti su Dazn e Sky di Juventus-Sampdoria, match valido per la sesta giornata di Serie A 2021/2022. All’Allianz Stadium bianconeri a caccia di una vittoria utile per risalire l ...Il tecnico della Sampdoria Roberto D’Aversa contro la Juventus si affiderà ancora alla coppia d’attacco formata da Ciccio Caputo e Fabio Quagliarella. “Fabio al primo giorno di ritiro, anche per probl ...