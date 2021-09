Superbike Jerez | Toprak beffa le Kawa in Superpole

Leggi su sport.periodicodaily

(Di sabato 25 settembre 2021) Il weekend delladientra nel vivo con la. E per una volta, non è lasaki a partire al palo. All’ultimo giro utile,Razgatliogluil duo “” di Alex Lowes e Jonathan Rea con un tempo capolavoro, facendo la differenza soprattutto nel T4. I tre sopra citati partiranno in prima fila nella gara 1 di oggi pomeriggio. La Ducati si sveglia bene questa mattina, con Scott Redding e Michael Ruben Rinaldi in quarta e quinta piazza rispettivamente. Bene anche Loris Baz, settimo con la Panigale GoEleven. Sesto tempo per Andrea Locatelli, in crescita costante sulla Yamaha ufficiale. Leon Haslam, Alvaro Bautista e Garrett Gerloff chiudono la top ten.: la giornata di prove libere a ...