Stop allo smart working per i dipendenti statali: dal 15 ottobre torna in ufficio (Di sabato 25 settembre 2021) Fine dello smart working emergenziale per la pubblica amministrazione Il premier Draghi ha firmato venerdì 24 settembre il dpcm per il ritorno in presenza come modalità ordinaria di lavoro, seppur graduale, di tutti i 3,2 milioni di dipendenti delle 30 mila amministrazioni pubbliche a partire dal 15 ottobre. La data non è casuale: coincide con l'entrata in vigore in Italia della certificazione verde per lavorare, ma al momento 320mila lavoratori non sono vaccinati. "Si apre l'era di una nuova normalità", ha dichiarato il ministro per la Pubblica Amministrazione Renato Brunetta. "Con successivo decreto ministeriale, fornirò apposite indicazioni operative affinché il rientro negli uffici sia rispettoso delle misure di contrasto al Covid-19 e coerente con la sostenibilità del sistema dei trasporti". A tal fine si ...

