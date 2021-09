SELVAGGIA LUCARELLI: A BALLANDO MI ASPETTO DI TUTTO. ATTENDO ARISA, ALBANO DEVE FARSI PERDONARE… (Di sabato 25 settembre 2021) SELVAGGIA LUCARELLI si prepara a rivestire i panni di giurata a BALLANDO con le Stelle. Dal 2016 la popolare giornalista è tra le protagoniste dello show di Milly Carlucci con scontri dialettici a colpi di fioretto con i concorrenti. Quest’anno il cast ha tanta carne al fuoco e si ATTENDOno scintille fin dalla prima puntata di BALLANDO (Rai1, sabato 16 ottobre). Ospite alla Vita in Diretta, SELVAGGIA LUCARELLI si è vista subito domandare da Alberto Matano se ha già messo nel mirino qualche vip e nell’occasione si sono ricordati gli scontri con Asia Argento e Alessandra Mussolini. Dovrei fare del bullismo preventivo? (ride, ndr) Falli ballare almeno. Io faccio come i gatti, faccio finta di dormire ma in realtà sto caricando le batterie. Sono molto curiosa di vedere ... Leggi su bubinoblog (Di sabato 25 settembre 2021)si prepara a rivestire i panni di giurata acon le Stelle. Dal 2016 la popolare giornalista è tra le protagoniste dello show di Milly Carlucci con scontri dialettici a colpi di fioretto con i concorrenti. Quest’anno il cast ha tanta carne al fuoco e sino scintille fin dalla prima puntata di(Rai1, sabato 16 ottobre). Ospite alla Vita in Diretta,si è vista subito domandare da Alberto Matano se ha già messo nel mirino qualche vip e nell’occasione si sono ricordati gli scontri con Asia Argento e Alessandra Mussolini. Dovrei fare del bullismo preventivo? (ride, ndr) Falli ballare almeno. Io faccio come i gatti, faccio finta di dormire ma in realtà sto caricando le batterie. Sono molto curiosa di vedere ...

