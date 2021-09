Roma, Mourinho: «Derby mi arricchirà, voglio più ambizione per la vittoria» (Di sabato 25 settembre 2021) “La rivalità è una cosa bella, se alleni il Real Madrid non vuoi che il Barça vinca il campionato, in Portogallo se sei al Benfica vuoi che il Porto non vinca mai. Mi piace giocare il Derby, sarà un privilegio giocare questo di Roma. Sarà un’esperienza che mi renderà più ricco. voglio che la mia squadra abbia più ambizioni di vincere un Derby, ma non è l’unico obiettivo della stagione. Lazio-Inter? Vincemmo 0-2, i tifosi laziali non appoggiavano la loro squadre e questa cosa si percepiva. Ma l’Inter vinse quella partita come ne vinse tante quell’anno”. Così Josè Mourinho, tecnico della Roma, alla vigilia del Derby. Leggi su footdata (Di sabato 25 settembre 2021) “La rivalità è una cosa bella, se alleni il Real Madrid non vuoi che il Barça vinca il campionato, in Portogallo se sei al Benfica vuoi che il Porto non vinca mai. Mi piace giocare il, sarà un privilegio giocare questo di. Sarà un’esperienza che mi renderà più ricco.che la mia squadra abbia più ambizioni di vincere un, ma non è l’unico obiettivo della stagione. Lazio-Inter? Vincemmo 0-2, i tifosi laziali non appoggiavano la loro squadre e questa cosa si percepiva. Ma l’Inter vinse quella partita come ne vinse tante quell’anno”. Così Josè, tecnico della, alla vigilia del

