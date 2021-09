Oggi Reazione a catena chiude con un doppio appuntamento | l’arrivederci

Leggi su ultimenotizieflash

(Di sabato 25 settembre 2021) E’ stata una grandissima stagione per gli ascolti di. Anche questa estate, nonostante l’Italia in zona bianca e il ritorno alla vita normale, il programma condotto da Marco Liorni ha continuato a registrare ascolti da record. Ci sono stati nuovi giochi, nuovi campioni da tifare e purtroppo anche polemiche. Ma il programma di Rai 1rà alla grande anche l’edizione 2021-2022, una edizione in cui Rai 1 ha battuto quotidianamente, senza nessuna difficoltà, la rete competitor. Anche nel mese di settembre, quando su Canale 5 è tornato Caduta Libera,non ha perso la sua leadership e ha continuato a incassare ascolti eccellenti., 25 settembre 2021, ultima puntata della stagione per il programma di Marco Liorni. Anzi, per meglio dire, saranno due le ...