Mourinho: “Daremo tutto per vincere il derby. Gara speciale, non ci accontentiamo” (Di sabato 25 settembre 2021) Conferenza stampa pre derby per José Mourinho. Il tecnico portoghese ha analizzato i temi della sfida dell’olimpico di domani. Queste le sue parole: “Quando c’è il derby, la gente pensa al 100% al match, è una bella partita da giocare e da preparare. Dalla mia squadra mi aspetto che giochi per vincere, sappiamo che non possiamo farlo sempre perché c’è una squadra domani che ha le stesse ambizioni di noi, però voglio lo stesso atteggiamento e se non dovessimo vincere vorrei uscire dal campo con la sensazione che abbiamo dato tutto”. Qui alla Roma è la sfida più difficile della sua carriera?“È una sfida indubbiamente diversa, ho parlato con il direttore e la proprietà e sappiamo cosa vogliamo fare. Ho avuto già altre squadre con qualche dubbio e qua alla Roma dubbi non ce ne sono e non è ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 25 settembre 2021) Conferenza stampa preper José. Il tecnico portoghese ha analizzato i temi della sfida dell’olimpico di domani. Queste le sue parole: “Quando c’è il, la gente pensa al 100% al match, è una bella partita da giocare e da preparare. Dalla mia squadra mi aspetto che giochi per, sappiamo che non possiamo farlo sempre perché c’è una squadra domani che ha le stesse ambizioni di noi, però voglio lo stesso atteggiamento e se non dovessimovorrei uscire dal campo con la sensazione che abbiamo dato”. Qui alla Roma è la sfida più difficile della sua carriera?“È una sfida indubbiamente diversa, ho parlato con il direttore e la proprietà e sappiamo cosa vogliamo fare. Ho avuto già altre squadre con qualche dubbio e qua alla Roma dubbi non ce ne sono e non è ...

