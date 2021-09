F1 su TV8 | GP Russia 2021 | orari | programma in chiaro | diretta e differita gara

(Di domenica 26 settembre 2021) La Formula Uno si appresta a vivere il Gran Premio di, quindicesimo round di un Mondialeincattivito dalla lotta per il titolo tra Max Verstappen e Lewis Hamilton, la più intensa da un lustro a questa parte. Attualmente l’olandese ha un vantaggio di 5 punti sul britannico, ma con otto gare ancora da disputare può chiaramente succedere di tutto. Va rimarcato come Sochi sia storicamente un baluardo della Mercedes, che vi ha sempre vinto dal 2014 a oggi. Il monopolio proseguirà anche nella giornata odierna, oppure qualcuno riuscirà a spezzare l’egemonia delle Frecce d’Argento, tramutatesi in Frecce Nere per ragioni di marketing nell’ultimo biennio? La Ferrari deve invece reagire nella corsa al terzo posto del Mondiale costruttori. La McLaren, con la doppietta di Monza, ha guadagnato un margine di 13,5 punti e soprattutto è tornata al successo ...

ORARIO QUALIFICHE IN CHIARO SU PIOGGIA E FORTE VENTO: COSA SUCCEDE SE NON SI DISPUTANO LE QUALIFICHE ... ORARIO GARA GP RUSSIA F1 IN CHIARO SU TV8 LA GRIGLIA DI PARTENZA DEL GP DI RUSSIA DI F1 LA CRONACA DELLE QUALIFICHE CARLOS SAINZ IN PRIMA FILA VIDEO GLI HIGHL ... La Formula Uno si appresta a vivere il Gran Premio di Russia, quindicesimo round di un Mondiale 2021 incattivito dalla lotta per il titolo tra Max Verstappen e Lewis Hamilton, la più intensa da un lus ...