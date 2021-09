Dove trovare le migliori dritte per gli appassionati panificatori domestici? (Di sabato 25 settembre 2021) Ricetta di Fulvio Marino, foto di Letizia Cigliutti, tratte da “Dalla terra al pane” (Cairo). INGREDIENTI X 4:120 g farina di grano tenero tipo 0 120 g farina di farro bianco 110 g sfarinato di grano duro macinato a pietra naturale 50 g farina di segale bianca 40 g farina di grano saraceno 30 g farina di riso 30 g farina di mais fine 12 g lievito di birra fresco (oppure 4 g di lievito di birra secco) 340 g acqua 25 g olio extravergine di oliva 12 g sale farina di mais fine per spolvero 5 g malto d’orzo in pasta (facoltativo) Leggi anche › Pane: due ricette semplici per stupire › Pasta con broccoletti, uvetta e pane tostato alle nocciole › La ricetta del pane esotico in ... Leggi su iodonna (Di sabato 25 settembre 2021) Ricetta di Fulvio Marino, foto di Letizia Cigliutti, tratte da “Dalla terra al pane” (Cairo). INGREDIENTI X 4:120 g farina di grano tenero tipo 0 120 g farina di farro bianco 110 g sfarinato di grano duro macinato a pietra naturale 50 g farina di segale bianca 40 g farina di grano saraceno 30 g farina di riso 30 g farina di mais fine 12 g lievito di birra fresco (oppure 4 g di lievito di birra secco) 340 g acqua 25 g olio extravergine di oliva 12 g sale farina di mais fine per spolvero 5 g malto d’orzo in pasta (facoltativo) Leggi anche › Pane: due ricette semplici per stupire › Pasta con broccoletti, uvetta e pane tostato alle nocciole › La ricetta del pane esotico in ...

