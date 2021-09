Death Stranding | Director' s Cut ' risolve' la controversia sull' asessualità del data log ' Un mondo asessuato'

(Di sabato 25 settembre 2021) All'interno dimolti dettagli suldi gioco, sia prima che dopo il fenomeno che ha cambiato la società tutta, sono spiegati tramite dei file di testo e interviste disponibili per la consultazione nel rifugio di Sam. Dopo l'uscita del gioco, ci furono diverse polemiche per unlog in particolare: "Un". In questa intervista, un consulente discute la diffusione dell'dopo il, definendola però in un modo considerato scorretto dalla comunità LGBTQ+. Secondo le critiche, si sono infatti confusi due fenomeni, ossia il generico disinteresse del giovani uomini per sesso e relazioni, che però non ha a che fare con la vera e propria(non tutte le ...

Eurogamer_it : Death Stranding: Director's Cut ha risolto una controversia sull'asessualità. #DeathStranding #asessualità #LGBTQ+ - Wizard_Ale : ?? @Texta95_ @trevelyannn ma voi avete giocato a Death Stranding? Se sì, avete fatto il passaggio alla Director's c… - IGNitalia : Sono tante le novità della versione Director's Cut di #DeathStranding esclusiva per PS5, che include al suo interno… - spaziogames : Ben fatto #DEATHSTRANDINGDIRECTORSCUT #DeathStranding - alfredopacino47 : RT @GameXperienceIT: Death Stranding: Director's Cut è ora disponibile su PS5 -

Ultime Notizie dalla rete : Death Stranding

Director's Cut è appena sbarcato su PS5, un'ottima occasione per chi non ha mai avuto modo di provare la versione originale lanciata quasi due anni fa. Se invece la peregrinazione di ...: Director's Cut include al suo interno una serie di aggiornamenti e contenuti mai visti prima come nuove armi, un veicolo inedito, tanti modi alternativi per trasportare i carichi e ...Death Stranding Director's Cut ha introdotto in gioco non solo una lunga serie di migliorie ma anche delle novità, a seguire vi riporto la Guida per ...In questa guida vi aiuteremo a sbloccare alcuni dei contenuti esclusivi della Death Stranding Director's Cut su PS5.