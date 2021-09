(Di sabato 25 settembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoPermangonosull’episodio che ha sbloccato Como-Benevento. Al 32?ripiega in ritardo sue si lancia in scivolata sul terzino lariano nel tentativo estremo di fermarlo all’ingresso in area. Zufferli non hae assegna calcio di rigore, ma i tre replay riproposti sembrano mostrare che il colombiano colpisca il pallone. Nonostante un rapido consulto con il Var, il fischietto friulano decide di lasciare invariata la sua decisione senza provvedere neanche alla on field review, che avrebbe sciolto eventuali. Al Var Banti e il suo assistente Muto era consentito un intervento deciso solo in caso di chiaro errore del direttore di gara. Evidentemente ledei vari replay non li hanno convinti. L'articolo ...

Advertising

anteprima24 : ** Contatto Tello-Vignali, restano tanti dubbi: le immagini ** -

Ultime Notizie dalla rete : Contatto Tello

Ottopagine

... Como in vantaggio 33' Rigore per il Como:in area trae Vignali, Zufferli indica subito il dischetto 21' Caserta corre subito ai ripari: entra Vogliacco al posto di Brignola 19' ...... Como in vantaggio 33' Rigore per il Como:in area trae Vignali, Zufferli indica subito il dischetto 21' Caserta corre subito ai ripari: entra Vogliacco al posto di Brignola 19' ...La Strega non trova la vittoria contro il Como, ma il quarto risultato utile di fila. I ragazzi di Caserta vanno subito in difficoltà per l’espulsione di Glik che, dopo 19 minuti di gioco, lascia in 1 ...Per Stellantis si chiude un’era. Michael Manley, numero due dell’azienda e capo di tutte le attività americane che rappresentano la parte più sostanziosa dei margini ...