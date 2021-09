“Adesso forse l’ha capito”: Calhanoglu, che stoccata dai tifosi del Milan (Di sabato 25 settembre 2021) Calhanoglu non riesce ancora a brillare nel centrocampo dell’Inter e i tifosi del Milan ne approfittano per dei commenti ben provocativi. All’attivo conta già due assist ma Hakan Calhanoglu sta faticando a trovare la sua dimensione da protagonista nel centrocampo dell’Inter. Non riesce ancora a incidere quanto saprebbe e dovrebbe. In occasione della sfida contro l’Atalanta, terminata sul Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 25 settembre 2021)non riesce ancora a brillare nel centrocampo dell’Inter e idelne approfittano per dei commenti ben provocativi. All’attivo conta già due assist ma Hakansta faticando a trovare la sua dimensione da protagonista nel centrocampo dell’Inter. Non riesce ancora a incidere quanto saprebbe e dovrebbe. In occasione della sfida contro l’Atalanta, terminata sul Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

ilfoglio_it : Dibba, ultimo giapponese del grillismo, nel 2013 credeva 'che l’onestà fosse la qualità principale per un politico'… - turnthelighters : ho visto questo tweet qualche giorno fa appena sveglia e non capivo dove cazzo fosse il cervo nella foto e adesso c… - VietatoMorireE : Presumo che @bbatbea sia talmente devastata dalla canzone che le ho fatto ascoltare adesso perché non risponde ai m… - fossiFiga : @adiafora_ Forse prima si usavano molto di più anche qui. Adesso però direi proprio di no - Paola78803550 : @matteosalvinimi -