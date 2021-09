Advertising

zazoomblog : Verstappen cambia power unit: a Sochi partirà ultimo con Leclerc - #Verstappen #cambia #power #unit: - infoitsport : Verstappen cambia power unit: a Sochi partirà ultimo con Leclerc - infoitsport : F1, Gp Russia: Verstappen cambia power unit, partirà da ultima fila - Carlomrtz : RT @sportface2016: #F1, adesso è ufficiale: cambiata la power unit di #Verstappen, domenica partirà in ultima fila #sochigp - sportli26181512 : Formula 1, GP Russia: Verstappen cambia Power Unit sulla Red Bull e parte in ultima fila: La notizia era nell'aria,… -

Ultime Notizie dalla rete : Verstappen cambia

La Gazzetta dello Sport

Aveva paventato questa possibilità nella conferenza stampa di presentazione, ma ora è arrivata l'ufficialità. Max, in sinergia con la Red Bull, ha scelto di cambiare power unit a Sochi, adottando il quarto e ultimo motore stagionale. La decisione, che era stata presa con le stesse modalità anche da ...Era nell'aria, adesso è ufficiale. Maxla power unit, e domenica partirà dal fondo nel Gran Premio di Russia. La Red Bull è stata costretta a prendere questa decisione dopo i problemi avuti sulle unità precedenti, ...Arriva un'altra novità in occasione del GP di Russia di F1, che si correrà domenica 26 e che vedrà oggi pomeriggio la la seconda sessione di prove libere: dopo la notizia del debutto del motore ibrido ...Red Bull ha deciso di omologare la quarta power unit per il pilota olandese che in gara dovrà scattare dal fondo della griglia per scontare la penalità ...