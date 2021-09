L’escursione subacquea si trasforma in tragedia: muore Maresciallo dei Carabinieri, addio a Ugo Scotti (Di venerdì 24 settembre 2021) Lutto cittadino a Cori in Provincia di Latina per la tragica scomparsa del Maresciallo dell’Arma dei Carabinieri Ugo Scotti morto in un tragico incidente nel Cilento durante un’immersione. L’uomo era uscito per un’escursione subacquea nei pressi della Grotta Azzurra a Capo Palinuro due giorni fa quando, per cause ancora in fase di accertamento, è avvenuta la tragedia. A dare l’allarme è stato il compagno di immersione: purtroppo però non c’è stato nulla da fare. Scotti era originario di Napoli. Sul caso è stata aperta un’inchiesta. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 24 settembre 2021) Lutto cittadino a Cori in Provincia di Latina per la tragica scomparsa deldell’Arma deiUgomorto in un tragico incidente nel Cilento durante un’immersione. L’uomo era uscito per un’escursionenei pressi della Grotta Azzurra a Capo Palinuro due giorni fa quando, per cause ancora in fase di accertamento, è avvenuta la. A dare l’allarme è stato il compagno di immersione: purtroppo però non c’è stato nulla da fare.era originario di Napoli. Sul caso è stata aperta un’inchiesta. su Il Corriere della Città.

