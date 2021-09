Gasperini: «Non dobbiamo pensare allo scudetto. Milan, Inter e Napoli hanno qualcosa in più» (Di venerdì 24 settembre 2021) Il tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro l’Inter Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, è Intervenuto in occasione della conferenza stampa in vista della partita di domani contro l’Inter. Queste le sue dichiarazioni riportate dai colleghi di Tmw. CAMPIONATO – «Le giornate sono state cinque, ma il valore è già ben definito. Inter, Milan e Napoli hanno sicuramente qualcosa in più. Inutile che continuiamo a vedere lo scudetto. Fiorentina e Torino sono nella stessa fascia nostra. È chiaro che cercheremo di migliorarci sperando che qualcuno inciampi. Anche la Juve, partita male, potrà risalire. Non dobbiamo ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 24 settembre 2021) Il tecnico dell’Atalanta Gian Pieroha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro l’Gian Piero, allenatore dell’Atalanta, èvenuto in occasione della conferenza stampa in vista della partita di domani contro l’. Queste le sue dichiarazioni riportate dai colleghi di Tmw. CAMPIONATO – «Le giornate sono state cinque, ma il valore è già ben definito.sicuramentein più. Inutile che continuiamo a vedere lo. Fiorentina e Torino sono nella stessa fascia nostra. È chiaro che cercheremo di migliorarci sperando che qualcuno inciampi. Anche la Juve, partita male, potrà risalire. Non...

Ultime Notizie dalla rete : Gasperini Non Atalanta, Gasperini: 'Inter, Milan e Napoli hanno qualcosa in più. Mercato? Zapata legato solo alla Dea' Commenta per primo Il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini, alla vigilia della sfida a San Siro contro l'Inter, non vuole più sentire parlare di scudetto per i suoi: 'Le giornate sono state solamente 5, sono tre punti che ci distaccano dall'Inter ma ...

Atalanta, Gasperini: "L'Inter non patisce l'assenza di Lukaku" - Calcio Agenzia ANSA Gasperini: “L’Inter ha qualcosa in più di noi. E sullo Scudetto…” Il tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini ha presentato in conferenza stampa la gara di domani pomeriggio a Milano, contro l’Inter SETTIMANA TOSTA – “Le giornate sono state solamente cinque, tra d ...

Gasperini: "Inter, Napoli e Milan hanno qualcosa in più. Serve umiltà" Dopo le vittorie contro Salernitana e Sassuolo, l'Atalanta cerca la terza vittoria consecutiva. Sabato alle 18, i nerazzurri affronteranno l'Inter a San Siro. "Inter, Milan e Napo ...

