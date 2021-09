Barcellona; due turni di squalifica a Koeman (Di venerdì 24 settembre 2021) L'allenatore del Barcelona Ronald Koeman è stato squalificato per due partite a seguito della sua espulsione nel match finito 0 - 0 contro il Cadice ieri nella sesta giornata della Liga. La ... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 24 settembre 2021) L'allenatore del Barcelona Ronaldè statoto per due partite a seguito della sua espulsione nel match finito 0 - 0 contro il Cadice ieri nella sesta giornata della Liga. La ...

