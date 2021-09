Arriva l' annuncio di DAZN dopo i problemi di ieri | Un mese gratis per tutti gli utenti colpiti

(Di venerdì 24 settembre 2021) In seguito ai numerosi e pesanti disservizi manifestati durante la 5ª giornata di Serie A da, specialmente durante la trasmissione di Torino-Lazio e Sampdoria-Napoli, l'emittente ha rilasciano un comunicato in cui annuncia undi servizio gratuito pergliche sono stati vittime di tali. Di seguito il comunicato: "In relazione a quanto accaduto nel corso delle partite delle 18.30 del 23 settembre,conferma chei clienti impattati ovvero coloro che non sono riusciti ad accedere all'APP fino al ripristino del servizio, potranno usufruire di undi visione senza ulteriori costi aggiuntivi. Taliriceveranno nel corso dei prossimi giorni, direttamente da, una ...

Advertising

inutile_canzone : RT @bomdiabelaflor_: quando ti arriva una notifica di gaiaofficial ma non è l’annuncio del singolo - bomdiabelaflor_ : quando ti arriva una notifica di gaiaofficial ma non è l’annuncio del singolo - infoitscienza : Bayonetta 3 esiste e arriva nel 2022: primo trailer gameplay a 4 anni dall'annuncio - 24h_Tecnologia : Bayonetta 3 esiste e arriva nel 2022: primo trailer gameplay a 4 anni dall'annuncio: Finalmente scopriamo qualcosa… - gigibeltrame : Bayonetta 3 esiste e arriva nel 2022: primo trailer gameplay a 4 anni dall'annuncio #digilosofia… -

Ultime Notizie dalla rete : Arriva annuncio

instaNews

...30 di ieri),un nuovo comunicato di DAZN, che conferma l'fatto a caldo: i clienti "impattati" riceveranno un indennizzo. Mezz'ora di blackout per DAZN, che annuncia indennizzi. E ora ...L'incontroa poche ore dal vertice del Quad (il gruppo di dialogo tra Stati Uniti, India, Giappone e Australia, il cui summit si terrà in persona); a pochi giorni dall'dell' Aukus (l'...L’annuncio è arrivato in un primo momento come esclusiva sulle pagine della rivista Variety e successivamente è stato confermato sui profili social ufficiali dello show. Paramount Plus si è dunque ...Il mese di settembre si appresta a salutarci dopo averci regalato su Disney+ tantissimi nuovi contenuti, alcuni dei quali ancora in uscita, ma fermarsi ...