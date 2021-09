4 situazioni in cui serve l’assicurazione auto e moto (Di venerdì 24 settembre 2021) Una delle assicurazioni più utili in assoluto è quella sulle auto e sulle moto. Mezzi di trasporto che noi adoperiamo di giorno in giorno, per andare al lavoro, per il tempo libero e per gli impegni quotidiani: è dunque indispensabile che siano tutelati da una serie di rischi, che purtroppo sono sempre dietro l’angolo. Quando si guida basta una piccola disattenzione per causare un incidente; inoltre le vetture possono essere rubate, o danneggiate dagli agenti atmosferici. In tutte queste circostanze una buona polizza assicurativa ti protegge e ti garantisce un risarcimento se si verifica l’evento preso in considerazione. L’agenzia Allianz di Fantini Stefano è un’ottima compagnia cui puoi rivolgerti per trovare l’assicurazione più adatta alle tue esigenze. Un contratto di questo tipo è l’ideale per scongiurare le brutte sorprese e per ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 24 settembre 2021) Una delle assicurazioni più utili in assoluto è quella sullee sulle. Mezzi di trasporto che noi adoperiamo di giorno in giorno, per andare al lavoro, per il tempo libero e per gli impegni quotidiani: è dunque indispensabile che siano tutelati da una serie di rischi, che purtroppo sono sempre dietro l’angolo. Quando si guida basta una piccola disattenzione per causare un incidente; inoltre le vetture possono essere rubate, o danneggiate dagli agenti atmosferici. In tutte queste circostanze una buona polizza assicurativa ti protegge e ti garantisce un risarcimento se si verifica l’evento preso in considerazione. L’agenzia Allianz di Fantini Stefano è un’ottima compagnia cui puoi rivolgerti per trovarepiù adatta alle tue esigenze. Un contratto di questo tipo è l’ideale per scongiurare le brutte sorprese e per ...

