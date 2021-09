Tiger King 2 in arrivo su Netflix nel 2021

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 23 settembre 2021)ha confermato in via ufficiale la produzione di2 e ha annunciato che la seconda stagione della serie tv sarà disponibile già nel2 si farà,l'ha comunicato in via ufficiale, e sarà disponibile già nell'autunno del. La docu-serie sulle gesta criminose e folli di Joe Exotic era stata un vero fenomeno nel 2020 e, nonostante sia nata come un progetto in 8 puntate, era ovvio che la piattaforma non si sarebbe mai lasciata sfuggire l'occasione di un ritorno. Si vociferava da tempo di una seconda stagione di: Murder, Mayhem and Madness, d'altrondenon aveva mai nascosto la volontà di produrre nuovi episodi ma non aveva neppure fatto nessuna ...