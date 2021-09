Sky Wifi ora è disponibile anche in oltre 2600 comuni delle aree bianche

Advertising

Digital_Day : La fibra di Sky Wifi ora raggiunge anche le aree a fallimento di mercato già coperte da Open Fiber - ALBERTOSEVERIN7 : RT @OpenFiberIT: #OpenFiber e @SkyItalia estendono e rafforzano la loro collaborazione: dopo aver portato Sky Wifi nelle grandi città, ora… - OpenFiberIT : #OpenFiber e @SkyItalia estendono e rafforzano la loro collaborazione: dopo aver portato Sky Wifi nelle grandi citt… - ITmanagerSlife : Sky WiFi e Open Fiber: accordo per fornire i servizi di connettività in fibra anche nelle aree bianche - digitalsat_it : #SkyWiFi e #OpenFiber estendono partnership alle aree bianche del paese -

Ultime Notizie dalla rete : Sky Wifi

, dopo un primo anno positivo , continua a crescere . Entro fine 2021 infatti la copertura offerta passerà dagli attuali 2.000 comuni fino ad oltre 2.600 , risultando così accessibile non più ...Sempre più famiglie potranno quindi scegliere la connessione in vera fibra dipensata per le esigenze di tutta la famiglia e ottimizzata per lo streaming e l'upload di contenuti. Grazie a ...Si rafforza, infatti, la partnership tra Open Fiber e Sky Italia e si allarga anche la copertura della connessione ultraveloce di Sky Wifi.Sempre più famiglie potranno scegliere la connessione full-fibra di Sky Wifi pensata per le esigenze di tutta la famiglia e ottimizzata per lo ...