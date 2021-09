Roma, Mourinho: «Contro l'Udinese sarà un match difficile. I problemi non si risolvono in tre mesi» (Di giovedì 23 settembre 2021) In conferenza stampa pre Udinese, José Mourinho ha voluto ribadire ancora una volta come il progetto che gli è stato affidato dalla Roma sia innanzitutto un’opera di costruzione. Tempo è la parola chiave, sia per lui che per i giocatori, molti dei quali devono ancora maturare parecchio sotto diversi aspetti. Tutta la squadra a detta del tecnico è concentrata solamente sulla prossima partita. Che insidie si aspetta dal match con l’Udinese e quali sono le difficoltà di affrontare i bianconeri, dopo la batosta con il Napoli? «Hanno preso una schiaffo nel risultato, ma non nel gioco. Hanno giocato Contro una squadra bravissima, ma subìto gol da palle inattive, il primo è stato un po’ strano. Ma l’organizzazione di gioco, quello che hanno fatto dalla Juventus fino all’ultima col Napoli, ... Leggi su footdata (Di giovedì 23 settembre 2021) In conferenza stampa pre, Joséha voluto ribadire ancora una volta come il progetto che gli è stato affidato dallasia innanzitutto un’opera di costruzione. Tempo è la parola chiave, sia per lui che per i giocatori, molti dei quali devono ancora maturare parecchio sotto diversi aspetti. Tutta la squadra a detta del tecnico è concentrata solamente sulla prossima partita. Che insidie si aspetta dalcon l’e quali sono le difficoltà di affrontare i bianconeri, dopo la batosta con il Napoli? «Hanno preso una schiaffo nel risultato, ma non nel gioco. Hanno giocatouna squadra bravissima, ma subìto gol da palle inattive, il primo è stato un po’ strano. Ma l’organizzazione di gioco, quello che hanno fatto dalla Juventus fino all’ultima col Napoli, ...

