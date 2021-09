Processo trattativa | Mori | “Esprimo solo la mia soddisfazione | null’altro”

(Di giovedì 23 settembre 2021) “la mia, non voglio aggiungere altro”. Raggiunto dall’AdnKronos, l’ex generale del Ros Mario, assolto neld’appello sulla presuntaStato-Mafia, non nasconde la sua emozione ed esprime la suaper il verdetto. “Siamo felici perché finalmente la verità viene a galla”. Così a caldo il legale del generale del Ros, Basilio Milio, dopo la sentenza di assoluzione in appello. La? “E’ una bufala, un’invenzione, un falso storico”, dice ancora Milio. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

ernestocarbone : Processo trattativa Stato Mafia Tutti assolti. Un abbraccio agli impunitisti - repubblica : Processo trattativa Stato-mafia, verdetto ribaltato in appello: assolti Dell’Utri, Mori, De Donno e Subranni. Conda… - ilfoglio_it : Per anni hanno combattuto Cosa Nostra, anche al fianco di Falcone e Borsellino. Poi il processo sulla cosiddetta Tr… - dvbntd61 : Ecco le battaglie politiche della sinistra contro Berlusconi castelli di sabbia che hanno permesso alla sx di giver… - sidewayseye : RT @siriomerenda: la #trattativastatomafia c'era, ma la Corte d'Appello da un lato assolve Dell'Utri, Mori, De Donno e Subranni e dall'altr… -

A parlare in una intervista all'Adnkronos è Fiammetta Borsellino, la figlia minore del giudice Paolo Borsellino, che ha appena appreso della sentenza di assoluzione delStato - ...Anche l'ex generale dei Ros, Mario Mori , che è stato assolto neld'appello sulla presuntaStato - mafia non nasconde la sua emozione e soddisfazione per il verdetto: " Esprimo ..."Trattativa stato-mafia" assolti Dell’Utri e gli ex generali del Ros Mori e Subranni. Cronaca - La ha deciso la corte di assise d'appello di Palermo ...Dopo 25 anni, Marcello Dell'Utri, Mario Mori e gli altri ufficiali sono stati assolti dalla corte d'assise d'Appello di Palermo ...