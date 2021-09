Nintendo Direct: un gioco attesissimo si mostrerà per la prima volta, per un leak – NotiziaVideogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di giovedì 23 settembre 2021) Un altro leak parla di un gioco attesissimo che potrebbe mostrarsi per la prima volta al Nintendo Direct di questa notte, su Nintendo Switch.. Un altro indizio proveniente da un leak da parte della stessa Nintendo sembra indicare la presenza di un gioco molto atteso per Nintendo Switch al Nintendo Direct di questa notte, ovvero nientemeno che Bayonetta 3. Non ci sono informazioni ufficiali al riguardo, ma un piccolo indizio che però potrebbe essere molto esplicito: la lineup dei titoli in uscita nel 2022 per Nintendo Switch è stata aggiornata proprio in queste ore dalla casa di Kyoto e ora … Notizie giochiRead More L'articolo ... Leggi su helpmetech (Di giovedì 23 settembre 2021) Un altroparla di unche potrebbe mostrarsi per laaldi questa notte, suSwitch.. Un altro indizio proveniente da unda parte della stessasembra indicare la presenza di unmolto atteso perSwitch aldi questa notte, ovvero nientemeno che Bayonetta 3. Non ci sono informazioni ufficiali al riguardo, ma un piccolo indizio che però potrebbe essere molto esplicito: la lineup dei titoli in uscita nel 2022 perSwitch è stata aggiornata proprio in queste ore dalla casa di Kyoto e ora … Notizie giochiRead More L'articolo ...

Advertising

MatteoParis99 : Domani mi devo svegliare alle 3;45 e a mezzanotte c’è il Nintendo direct… - elezenrat : Ma in che senso direct della nintendo - acanfr : Bello lo spoiler del Nintendo direct - Asgard_Hydra : Nintendo Direct: un gioco attesissimo si mostrerà per la prima volta, per un leak - - Asgard_Hydra : Il ritorno di una serie storica su Nintendo Switch trapela prima del Nintendo Direct - -