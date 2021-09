Incidente all'incrocio per Baia Sardinia, un ferito in ospedale (Di giovedì 23 settembre 2021) (Visited 109 times, 160 visits today) Ultime notizie: Vandali ad Arzachena, imbrattate le rocce della spiaggia di Baja Sardinia Il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte arriva a Olbia Dopo il ... Leggi su galluraoggi (Di giovedì 23 settembre 2021) (Visited 109 times, 160 visits today) Ultime notizie: Vandali ad Arzachena, imbrattate le rocce della spiaggia di BajaIl leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte arriva a Olbia Dopo il ...

Advertising

SanremoNews : Ventimiglia: incidente sull'Aurelia all'incrocio con viale Toscanini, madre e figlio feriti e trasportati in elicot… - LuceverdeRoma : ??? #Roma #Incidente - Via di Boccea ?????? Traffico rallentato all'altezza di Via Bra #Luceverde #Lazio - baritoday : Incidente sulla statale 16, maxi tamponamento all'altezza di San Giorgio: feriti e traffico in tilt… - Telebari : Statale 16, incidente all’altezza di San Giorgio: traffico bloccato. Lunghe code in direzione nord - #Bari #Notizie… - bomberone1331 : RT @TGEUR24: ??++#Roma: incidente sulla via #Pontina, a #CastelRomano. L’incidente è stato causato da un cinghiale travoltò e ucciso all’alt… -