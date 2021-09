Il Recovery va, 18 obiettivi raggiunti su 51. Ma Draghi chiede un'accelerazione (Di giovedì 23 settembre 2021) C’è chi, come la Funzione pubblica guidata da Renato Brunetta, ha praticamente finito il lavoro con tre mesi di anticipo. E chi invece, complice anche un carico consistente, sarà chiamato ad accelerare nelle prossime settimane. Ma al di là delle differenze tra i singoli ministeri, il primo monitoraggio del Governo sull’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza dà un’indicazione chiara sull’andamento della macchina: il ritmo è in linea con il rispetto delle 51 scadenze fissate al 31 dicembre. I numeri dicono che sono stati raggiunti 13 obiettivi. Ne mancano quindi 38, ma ci sono anche 100 giorni a disposizione. E se è vero che alcuni interventi sono destinati a sforare la programmazione del terzo trimestre è vero anche che altri, previsti negli ultimi tre mesi dell’anno, sono stati invece già conseguiti. Non siamo però nella fase ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 23 settembre 2021) C’è chi, come la Funzione pubblica guidata da Renato Brunetta, ha praticamente finito il lavoro con tre mesi di anticipo. E chi invece, complice anche un carico consistente, sarà chiamato ad accelerare nelle prossime settimane. Ma al di là delle differenze tra i singoli ministeri, il primo monitoraggio del Governo sull’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza dà un’indicazione chiara sull’andamento della macchina: il ritmo è in linea con il rispetto delle 51 scadenze fissate al 31 dicembre. I numeri dicono che sono stati13. Ne mancano quindi 38, ma ci sono anche 100 giorni a disposizione. E se è vero che alcuni interventi sono destinati a sforare la programmazione del terzo trimestre è vero anche che altri, previsti negli ultimi tre mesi dell’anno, sono stati invece già conseguiti. Non siamo però nella fase ...

