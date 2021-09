I dati che preoccupano: crollo del 41% delle prime dosi fra over 50 e giovanissimi (Di giovedì 23 settembre 2021) C'è ancora da fare un grande lavoro per convincere una buona parte di incalliti no - vax a procedere con il vaccino. A fronte di scorte che superano le 10 milioni di dosi, crollano i nuovi vaccinati, ... Leggi su globalist (Di giovedì 23 settembre 2021) C'è ancora da fare un grande lavoro per convincere una buona parte di incalliti no - vax a procedere con il vaccino. A fronte di scorte che superano le 10 milioni di, crollano i nuovi vaccinati, ...

Ultime Notizie dalla rete : dati che Bollettino BCE: il focus è sulla crisi mondiale nelle forniture ... crescendo del 2,2% su base trimestrale e segnalando che è in corso una forte ripresa, nonostante i ... Non a caso, i dati preliminari sui PMI dell'Eurozona hanno messo in evidenza un rallentamento a ...

Censimento ISTAT della popolazione e delle abitazioni, in arrivo le lettere d'avviso per 7000 famiglie - campione Le procedure di raccolta dei dati si svolgeranno nel rispetto della normativa anti - contagio. Si ricorda che aderire al censimento Istat è un obbligo di legge ed è fondamentale la collaborazione di ...

Garante privacy: no alla diffusione dei dati che rivelano un disagio economico Diritto.it - Il portale giuridico online per i professionisti Covid oggi Toscana, 304 contagi: bollettino 23 settembre Sono 304 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, 23 settembre 2021, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione anticipati dal governatore Eugenio Giani sui social. "I nuovi casi regist ...

Mediobanca: imprese pronte per ripresa, fatturato 2021 atteso a +7,7% Dopo -11,7% in 2020. Lo scorso anno investimenti -8,2% (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 23 set - Le principali imprese italiane hanno accusato un calo del fatturato dell'11,7% nel 2020, ma han ...

