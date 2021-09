Gb | deputata rivendica i diritti delle neo - mamme | in Parlamento con il suo bebè

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : deputata rivendica

TGCOM

Creasy di professione è unae, non avendo nessuno a cui lasciarlo, si è portata il figlio ... Cosìdiritti e tutele garantiti nel Regno Unito a tutti i dipendenti. Una volta presa la ...LaElisa Tripodi: 'Uno schiaffo ai cittadini valdostani e anche allo stato di diritto "Se ... "Con questo atto di indirizzo non sila libertà e l'autonomia amministrativa - continua ...Stella Creasy è una neo-mamma e come tutte le neo-mamme chiede che sia rispettato il suo diritto di tornare al lavoro. Creasy di professione è una deputata e, non avendo nessuno a cui lasciarlo, si è ...Il Green pass sbarca in Parlamento. La Camera decide l'obbligo per i deputati e per tutto il personale. "Nessun privilegio", rivendica Fico. Tensione nella maggioranza. Quasi metà dei deputati della L ...