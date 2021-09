Corsi: “Bajrami è un giocatore talentuoso che deve completarsi. Sarri? Un vecchio giovane” (Di giovedì 23 settembre 2021) Fabrizio Corsi, presidente dell’Empoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte per parlare delle principali vicende di casa toscana. Di seguito le sue dichiarazioni. Sulla vittoria contro il Caglari “Ieri vittoria importante, si veniva da due sconfitte consecutive. La squadra contro la Sampdoria non ci ha creduto molto e poi si è arresa”. Sull’Empoli “Meglio una squadra giovane allenata da un tecnico molto esperto? A volte alcuni allenatori giovani hanno metodi vecchi sul lavoro di campo. Sarri è un vecchio giovane, poi ci sono i giovani vecchi. A noi è capitato di sbagliare gli allenatori perché non avevano caratteristiche per completare i ragazzi. Abbiamo vinto lo Scudetto Primavera, quindi abbiamo giocato alla pari con Juventus, Inter e Atalanta. Vuol dire che ci sono dei contenuti. Ieri hanno ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 23 settembre 2021) Fabrizio, presidente dell’Empoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte per parlare delle principali vicende di casa toscana. Di seguito le sue dichiarazioni. Sulla vittoria contro il Caglari “Ieri vittoria importante, si veniva da due sconfitte consecutive. La squadra contro la Sampdoria non ci ha creduto molto e poi si è arresa”. Sull’Empoli “Meglio una squadraallenata da un tecnico molto esperto? A volte alcuni allenatori giovani hanno metodi vecchi sul lavoro di campo.è un, poi ci sono i giovani vecchi. A noi è capitato di sbagliare gli allenatori perché non avevano caratteristiche per completare i ragazzi. Abbiamo vinto lo Scudetto Primavera, quindi abbiamo giocato alla pari con Juventus, Inter e Atalanta. Vuol dire che ci sono dei contenuti. Ieri hanno ...

