ATP Nur-Sultan 2021 | moria di teste di serie | resiste solo Bublik

(Di giovedì 23 settembre 2021) Il torneo ATP di Nur-(Kazakistan) ha il quadro completo dei quarti di finale che cominceranno nella giornata di domani. E questo giovedì verrà ricordato come il crollo delledi. Iniziamo dal numero 1 del tabellone Aslan Karatsev; il russo è capitolato in due set contro il finlandese Emil Ruusuvuori, confermando il suo momento non propriamente felice, visto che dal ko di Belgrado con Matteo Berrettini non è riuscito a vincere più di due match in fila. Cade anche Dusan Lajovic, terzo favorito del seeding: il coreano Soonwoo Kwon si cava d’impaccio dopo un primo set difficile, annullando due palle set al suo avversario, e da lì fa girare il match a suo favore, conquistando la seconda frazione sull’onda lunga della prima. A seguirlo, va fuori anche l’altro serbo Filip Krajinovic, testa dinumero 4, ...

Ultime Notizie dalla rete : ATP Nur

PROGRAMMA250- SULTAN 2021 (24 SETTEMBRE) CENTER COURT dalle ore 08.00 italiane - Ruusuvuori vs (8) Ivashka a seguire - Duckworth vs (5) Millman a seguire - (7) Djere vs Kwon a seguire - ...Intanto si è fermato al secondo turno Lorenzo Musetti nel torneo250 di- Sultan in Kazakhstan. Il 19enne toscano, numero 57 del mondo, è stato battuto dal serbo Laslo Djere, 49 del ranking, ...Il programma, gli orari e l'ordine di gioco dell'Atp 250 di Nur-Sultan 2021, evento denominato eccezionalmente 'Astana Open', inerente a venerdì 24 settembre. Sul Centrale del torneo kazako di scena d ...Seppur non giocando benissimo, il 19enne italiano la spunta in tre set contro Polmans mostrando solidità mentale nei momenti decisivi ...