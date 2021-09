Addio a Tommaso?Avagliano l’editore amante del Manzoni

(Di giovedì 23 settembre 2021) di Monica De Santis «La morte di Tommaso Avagliano, editore di fama internazionale, uomo di cultura ma soprattutto un grande innamorato di Cava de’Tirreni, ci lascia sgomenti», così ha commentato il sindaco cavese Vincenzo Servalli, ieri mattina, la notizia della dipartita del, docente, studioso del territorio, autore, poeta e intellettuale. Un anno fa aveva festeggiato gli ottant’anni nel segno di una quarantennale attività editoriale. Una vita la sua spesa quasi interamente nel mondo dei libri. Dopo il Liceo classico “Marco Galdi” di Cava de’ Tirreni, Tommaso Avagliano si laurea in Lettere Classiche presso l’Università di Napoli con una tesi in Storia dell’Arte sulla vita e l’opera del pittore e scrittore Luigi Bartolini, relatore Valerio Mariani. Conseguita l’abilitazione all’insegnamento di italiano, latino, storia, geografia e storia dell’arte, è docente ...

Advertising

MarlinEditore : Addio all’editore Tommaso Avagliano - amaliocremones3 : Addio all’editore Tommaso Avagliano - MarlinEditore : Addio all'editore Tommaso Avagliano - Campania - - corrmezzogiorno : #Napoli Addio all’editore Tommaso Avagliano - ottopagine : Cava de' Tirreni a lutto: addio all'editore e scrittore Tommaso Avagliano #CavadeTirreni -

Ultime Notizie dalla rete : Addio TommasoAvagliano

Corriere del Mezzogiorno

L'altra sera, martedì 21 settembre, l'editore, alla guida di Marlin assieme al figlio Sante, si è spento - come riporta il sito web ansa.it - nella 'sua' Cava de' Tirreni, all'età .... Una vita per i libri e la cultura. L'editore scomparso a 81 anni Sul giornale Le Cronache in prima pagina: Nomine all'Asl: Enrico Coscioni condannato a 2 anni. Con l'accusa ...StampaEditore, docente, studioso del territorio, autore, poeta e intellettuale. Un anno fa aveva festeggiato gli ottant’anni nel segno di una quarantennale attività editoriale. L’altra sera, martedì 2 ...È stato uno dei protagonisti della crescita urbana della città. Una vita lunga la sua e professionalmente significativa. Molte le testimonianze che raccontano il suo lavoro e le sue idee tradotte in p ...