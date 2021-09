17enne va in farmacia e chiede 'la mascherina 1522': la frase in codice fa arrestare il suo violentatore (Di giovedì 23 settembre 2021) A volte basta una frase giusta e avere qualcuno di fronte attento e pronto ad ascoltarla e captare i segnali. 'Vorrei una mascherina 1522…': alla farmacista è bastata questa breve frase ... Leggi su globalist (Di giovedì 23 settembre 2021) A volte basta unagiusta e avere qualcuno di fronte attento e pronto ad ascoltarla e captare i segnali. 'Vorrei una…': alla farmacista è bastata questa breve...

