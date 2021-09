Pomeriggio 5, gli autori interrompono lo show. Barbara D'Urso sconvolta: "E' agghiacciante" (Di mercoledì 22 settembre 2021) Durante la puntata del 21 settembre di "Pomeriggio 5", Barbara D'Urso, impegnata in un'intervista, viene interrotta dagli autori per un aggiornamento in diretta. La notizia è quella di don Francesco Spagnesi, il sacerdote quarantenne arrestato una settimana fa a Prato con l'accusa di traffico di droga e peculato. A quel punto la conduttrice partenopea dà la parola alla sua inviata Giorgia Scaccia che spiega: "Ci sarebbe una nuova accusa per don Francesco, tentate lesioni gravissime. Il sacerdote sarebbe sieropositivo e avrebbe tenuto nascosta la sua condizione ai partecipanti ai festini. Il compagno di don Francesco non è indagato sulla vicenda, ma è parte offesa. Ai festini avrebbero partecipato regolarmente 20-30 persone. Secondo gli inquirenti, due sarebbero già sieropositivi". Al ritorno in studio, il volto di ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di mercoledì 22 settembre 2021) Durante la puntata del 21 settembre di "5",D', impegnata in un'intervista, viene interrotta dagliper un aggiornamento in diretta. La notizia è quella di don Francesco Spagnesi, il sacerdote quarantenne arrestato una settimana fa a Prato con l'accusa di traffico di droga e peculato. A quel punto la conduttrice partenopea dà la parola alla sua inviata Giorgia Scaccia che spiega: "Ci sarebbe una nuova accusa per don Francesco, tentate lesioni gravissime. Il sacerdote sarebbe sieropositivo e avrebbe tenuto nascosta la sua condizione ai partecipanti ai festini. Il compagno di don Francesco non è indagato sulla vicenda, ma è parte offesa. Ai festini avrebbero partecipato regolarmente 20-30 persone. Secondo gli inquirenti, due sarebbero già sieropositivi". Al ritorno in studio, il volto di ...

Advertising

emergenzavvf : #Maltempo, dal primo pomeriggio #vigilidelfuoco impegnati a #LaSpezia per le forti piogge tra le zone di Castelnuov… - RefikBiloglu : RT @GerardLDonadoni: @ValerioLivia @agustin_gut @Rebeka80721106 @PrestiDaniela @dianadep1 @famartinez2001 @adiprincipe @scastaldi9 @Cristia… - jesysmysunshine : Quanto fanno schifo i call center? Porca troia è tutto il giorno che provo a contattare per una semplice informazio… - Italia_Notizie : Pomeriggio Cinque, gli autori interrompono la diretta per dare un’ultim’ora. Barbara D’Urso: “Agghiacciante, questo… - GerardLDonadoni : RT @GerardLDonadoni: @ValerioLivia @agustin_gut @Rebeka80721106 @PrestiDaniela @dianadep1 @famartinez2001 @adiprincipe @scastaldi9 @Cristia… -