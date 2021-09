Palio di Fucecchio | morti due cavalli durante le prove

Advertising

angela_giuri : RT @LAVonlus: Palio di Fucecchio (Firenze), morti due cavalli durante le prove. @LAVonlus diffida Sindaco e Prefetto: annullare manifestazi… - Mortisia17 : RT @LAVonlus: Palio di Fucecchio (Firenze), morti due cavalli durante le prove. @LAVonlus diffida Sindaco e Prefetto: annullare manifestazi… - lillina1966 : FUCECCHIO (FI), CAVALLO MUORE DURANTE LE PROVE DEL PALIO - ninnitarantino : RT @LAVonlus: Palio di Fucecchio (Firenze), morti due cavalli durante le prove. @LAVonlus diffida Sindaco e Prefetto: annullare manifestazi… - AnnaNegrotti : RT @LAVonlus: Palio di Fucecchio (Firenze), morti due cavalli durante le prove. @LAVonlus diffida Sindaco e Prefetto: annullare manifestazi… -

Ultime Notizie dalla rete : Palio Fucecchio

Attendiamo l'esito dell'autopsia per chiarire le cause e rinnoviamo l'appello al Prefetto per l'abolizione deldi, e la riconversione in un torneo senza animali.Polemiche dopo la morte di due cavalli in un incidente durante le prove non competitive deldi. Gli animalisti chiedono l'annullamento della manifestazione, ma il sindaco ribatte: "E' stata una tragica fatalità". di Andrea MarottaFUCECCHIO. Poco più di ventiquattr’ore e si corre. La 40esima edizione del Palio di Fucecchio è alle porte; alle 11 di stamani c’è la firma dei fantini al Parco Corsini, ev ...Vai alle news Palio di Fucecchio (Fi), due cavalli morti nelle prove: fermare la manifestazione! Abbiamo inviato una diffida al Sindaco di Fucecchio affinché disponga l’immedia ...