Il campione olimpionico Marcell Jacobs torna al Sud: "Questa è la mia seconda casa" (Di mercoledì 22 settembre 2021) A Pizzo nella provincia di Vibo Valentia in Calabria si è tenuta la manifestazione "Tutti a scuola" presenziata dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella e non solo: tutti i partecipanti all'evento hanno potuto vedere di persona i nuovi eroi italiani, Marcell Jacobs (Medaglia D'oro nei 100 metri e nella Staffetta 4x100 alle Olimpiadi di Tokyo 2020) e Caterina Banti (Medaglia d'oro nella vela a Tokyo 2020). Marcell Jacobs nell'intervento con i giornalisti parla della sua infanzia passata in Calabria: "E' veramente un piacere tornare qui perché mi fa rivivere un po' i momenti della mia infanzia, il mare, quando venivo e passavamo qui 2 - 3 mesi. Per me Questa è un po' come una seconda casa, sono veramente contento. - ed aggiunge a proposito ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di mercoledì 22 settembre 2021) A Pizzo nella provincia di Vibo Valentia in Calabria si è tenuta la manifestazione "Tutti a scuola" presenziata dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella e non solo: tutti i partecipanti all'evento hanno potuto vedere di persona i nuovi eroi italiani,(Medaglia D'oro nei 100 metri e nella Staffetta 4x100 alle Olimpiadi di Tokyo 2020) e Caterina Banti (Medaglia d'oro nella vela a Tokyo 2020).nell'intervento con i giornalisti parla della sua infanzia passata in Calabria: "E' veramente un piacerere qui perché mi fa rivivere un po' i momenti della mia infanzia, il mare, quando venivo e passavamo qui 2 - 3 mesi. Per meè un po' come una, sono veramente contento. - ed aggiunge a proposito ...

